«ПСЖ» — «Манчестер Сити»: Гейе забил быстрый гол

Полузащитник «ПСЖ» Идрисса Гейе забил быстрый гол в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».
На 8-й минуте Гейе вколотил мяч в девятку после паса Неймара. Килиан Мбаппе ушёл к лицевой линии и прострелил к линии вратарской. У Неймара не получился удар в касание, но Гейе тут же подобрал мяч и зарядил в девятку.
Встреча группы А проходит на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Встречу обслуживает испанская бригада арбитров во главе с Карлосом Дель Серро Гранде. Ассистенты — Пау Себрьян Девис и Роберто Алонсо Фернандес. Резервный судья — Сантьяго Хайме Латре.
В матче 1-го тура «ПСЖ» сыграл вничью с «Брюгге» (1:1), а «Манчестер Сити» разгромил «РБ Лейпциг» (6:3).
- 28 сентября 2021
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