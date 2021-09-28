«ПСЖ» — «Манчестер Сити»: Гейе забил быстрый гол

Полузащитник «ПСЖ» Идрисса Гейе забил быстрый гол в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».

На 8-й минуте Гейе вколотил мяч в девятку после паса Неймара. Килиан Мбаппе ушёл к лицевой линии и прострелил к линии вратарской. У Неймара не получился удар в касание, но Гейе тут же подобрал мяч и зарядил в девятку.

Встреча группы А проходит на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Встречу обслуживает испанская бригада арбитров во главе с Карлосом Дель Серро Гранде. Ассистенты — Пау Себрьян Девис и Роберто Алонсо Фернандес. Резервный судья — Сантьяго Хайме Латре.

В матче 1-го тура «ПСЖ» сыграл вничью с «Брюгге» (1:1), а «Манчестер Сити» разгромил «РБ Лейпциг» (6:3).