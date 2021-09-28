Пол Мерсон оценил шансы «Арсенала» попасть в топ-4 английской Премьер-лиги по итогу сезона

Бывший нападающий «Арсенала» и сборной Англии Пол Мерсон оценил шансы «канониров» попасть в четвёрку лучших команд английской Премьер-лиги по итогам сезона.
«Если основа «Арсенала» будет здорова и сможет играть каждую неделю, у них будет шанс попасть в четвёрку и создать проблемы остальным командам. В этом сезоне у них нет еврокубков, поэтому они смогут дольше восстанавливаться и работать над командной игрой.
Однако с тех пор, когда «Арсенал» выигрывал чемпионат в 2004 году, он ни разу не выглядел реальным претендентом на победу в лиге.
У «Арсенала» хороший состав, но если игроки начнут получать травмы, то клубу придётся нелегко. После этого у них мало что получится. Но судя по тому, что я видел последние несколько недель, с этим всё в порядке», — цитирует Мерсона Sky Sports.
Пол Мерсон защищал цвета «Арсенала» с 1985 по 1997 год, став за это время двукратным чемпионом Англии. В 1994 году в составе «канониров» он завоевал Кубок обладателей кубков УЕФА.
После шести туров в английской Премьер-лиге «канониры» располагаются на 10-м месте в турнирной таблице, набрав 9 очков.
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