Карасёв не преклонил колено перед матчем «Порту» – «Ливерпуль»

Российский арбитр Сергей Карасёв, обслуживающий матч Лиги чемпионов «Порту» – «Ливерпуль», не встал на колено в поддержку акции Black Lives Matter («Жизни темнокожих важны»).

При этом все футболисты на поле преклонили колено. Отметим, что Карасёв ещё ни разу не принимал участия в акции.

Встреча проходит на стадионе «Драгау» в Порту. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Порту» — «Ливерпуль».



Встречу обслуживает российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва). Помогают ему ассистенты Игорь Демешко (Химки) и Максим Гаврилин (Владимир). Резервный арбитр — Владимир Москалёв (Воронеж). В 1-м туре «Порту» сыграл вничью с «Атлетико» (0:0), а «Ливерпуль» победил «Милан» (3:2).