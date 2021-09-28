Карасёв не преклонил колено перед матчем «Порту» – «Ливерпуль»
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Российский арбитр Сергей Карасёв, обслуживающий матч Лиги чемпионов «Порту» – «Ливерпуль», не встал на колено в поддержку акции Black Lives Matter («Жизни темнокожих важны»).
При этом все футболисты на поле преклонили колено. Отметим, что Карасёв ещё ни разу не принимал участия в акции.
Встреча проходит на стадионе «Драгау» в Порту. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Порту» — «Ливерпуль».
Встречу обслуживает российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва). Помогают ему ассистенты Игорь Демешко (Химки) и Максим Гаврилин (Владимир). Резервный арбитр — Владимир Москалёв (Воронеж). В 1-м туре «Порту» сыграл вничью с «Атлетико» (0:0), а «Ливерпуль» победил «Милан» (3:2).
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