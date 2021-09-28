«Реал» — «Шериф»: гости открыли счёт в матче

Сегодня, 28 сентября, испанский «Реал» Мадрид встречается с молдавским «Шерифом» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча группы D проходит на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания), стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Встречу обслуживает бельгийская бригада арбитров во главе с Лоуренсом Виссером. Ассистенты — Риен Ванизере и Тибо Нейссен. Резервный судья — Брам Ван Дрише.

На 25-й минуте игроки молдавского «Шерифа» открыли счёт в матче с мадридским «Реалом». Гости организовали быструю атаку, Кристиано убежал по левому флангу и мягко навесил в штрафную, где Джасурбек Яхшибоев выпрыгнул и головой послал мяч в дальний угол ворот.