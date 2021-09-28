Луческу: «Бавария» — машина, и её сложно остановить

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу оценил игру «Баварии» перед встречей своей команды с мюнхенцами. Коллективы сыграют завтра, 29 сентября в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

«Многие говорят, что «Бавария» — машина и её сложно остановить. В своей истории «Динамо» добивалось ярких побед над Баварией. Есть ли рецепт, который поможет выиграть завтра? Нынешнюю «Баварию» действительно можно сравнить с машиной. Эта команда запрограммирована на победу. С большим опытом, очень талантливые игроки.



Главное — чтобы мои игроки уходили с поля в высоко поднятой головой. Чтоб им не было стыдно за проделанную работу. «Бавария» — самая сильная команда в ЛЧ, у них огромные шансы выиграть турнир. Сбалансированная команда, с отличными игроками, особенно в физическом плане. Для нас важно, что мы играем в этом турнире с командами такого уровня», — цитирует Луческу Football.ua.