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Салах забил 30-й мяч в Лиге чемпионов, из африканцев больше голов только у Дрогба

Салах забил 30-й мяч в Лиге чемпионов, из африканцев больше голов только у Дрогба
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Египетский нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах открыл счёт в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022 с «Порту». Этот мяч стал 30-м для египтянина в играх Лиги чемпионов.

Салах стал третьим бомбардиром из Африки, кому удалось забить 30 голов в турнире, сообщает Opta. Столько же забил камерунец Самуэль Это’О. У ивуарийца Дидье Дрогба 44 мяча в матчах Лиги чемпионов.

В матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Миланом» Салах также забил. Встреча с «Порту» стала 60-й в рамках турнира для нападающего. На его счету 30 забитых мячей и 11 голевых передач.

В данный момент в матче «Порту» — «Ливерпуль» перерыв. Счёт – 2:0 в пользу красных. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Порту» — «Ливерпуль».

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