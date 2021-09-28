Салах забил 30-й мяч в Лиге чемпионов, из африканцев больше голов только у Дрогба
Поделиться
Египетский нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах открыл счёт в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022 с «Порту». Этот мяч стал 30-м для египтянина в играх Лиги чемпионов.
Салах стал третьим бомбардиром из Африки, кому удалось забить 30 голов в турнире, сообщает Opta. Столько же забил камерунец Самуэль Это’О. У ивуарийца Дидье Дрогба 44 мяча в матчах Лиги чемпионов.
В матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Миланом» Салах также забил. Встреча с «Порту» стала 60-й в рамках турнира для нападающего. На его счету 30 забитых мячей и 11 голевых передач.
В данный момент в матче «Порту» — «Ливерпуль» перерыв. Счёт – 2:0 в пользу красных. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Порту» — «Ливерпуль».
Комментарии
- 28 сентября 2021
-
23:35
-
23:21
-
23:18
-
23:12
-
23:00
-
22:56
-
22:45
-
22:38
-
22:27
-
22:25
-
22:16
-
22:15
-
22:09
-
22:06
-
21:38
-
21:36
-
21:36
-
21:36
-
21:14
-
21:09
-
21:08
-
21:08
-
21:01
-
20:53
-
20:51
-
20:49
-
20:34
-
20:33
-
20:30
-
20:19
-
20:04
-
20:04
-
19:50
-
19:44
-
19:42
Партнерский контент