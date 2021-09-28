Индзаги — о матче с «Шахтёром»: «Интеру» противостоял крепкий соперник

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал результат матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Шахтёром» (0:0).

«Нам противостоял крепкий соперник, мы показали хороший футбол. Хозяева уверенно владели мячом, а нам остается лишь сожалеть, что не реализовали свои моменты.

С учётом созданных моментов мы вполне могли побеждать. Но я не разочарован игрой своих нападающих. Они поработали на славу", — приводит слова Индзаги пресс-служба УЕФА.

Сегодня, 28 сентября, донецкий «Шахтёр» встречался с миланским «Интером». Матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022 прошёл на стадионе «НСК Олимпийский» в Киеве (Украина). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 19:45 мск. Голов команды не забили, противостояние завершилось со счётом 0:0.



Игру обслуживала румынская бригада арбитров, которую возглавил Иштван Ковач. Помогали ему Василе Маринеску и Овидиу Артене. В роли резервного рефери выступал Андрей Флорин Кивулете.