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Кьеллини: наша игра зависит от соперника

Кьеллини: наша игра зависит от соперника
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Защитник туринского «Ювентуса» Джорджо Кьеллини поделился ожиданиями от предстоящего матча Лиги чемпионов с лондонским «Челси».

«Показалось, что было легко подготовиться к игре, тренер сказал нам то же самое. Мы ещё не уступали в Лиге чемпионов в этом сезоне и не можем пропускать слишком много контратак от такой команды как «Челси», которая очень сильна физически. Они доказали это в прошлом сезоне и продолжают это делать до сих пор. Мы не должны позволять им использовать свои лучшие качества.

Требования Аллегри всегда одни и те же, но они меняются от одного матча к другому. Это также зависит от партнёров. Играть с Куадрадо — это не то же самое, что играть с Данило. Всё зависит от соперника, но общие принципы всегда одни и те же», — цитирует Кьеллини Football Italia.

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