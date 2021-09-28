Гол Малена принёс «Боруссии» Д победу в матче со «Спортингом»

В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов дортмундская «Боруссия» переиграла португальский «Спортинг». Встреча группы С проходила на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде и завершилась со счётом 1:0.

Первый гол на 37-й минуте матча забил нападающий немецкой команды Дониэлл Мален, ему ассистировал полузащитник Джуд Беллингем. На 74-й минуте Мален забил ещё раз, однако судья на видеоповторе усмотрел офсайд и отменил взятие ворот.

Встречу обслуживала сербская бригада арбитров во главе с Срджаном Йовановичем.

«Боруссия» в двух матчах группового этапа Лиги чемпионов набрала 6 очков и занимает второе место в группе, уступая «Аякс» по разнице мячей. «Спортинг» (0) — на последнем месте в группе.