Дебютный гол Месси помог «ПСЖ» обыграть «Манчестер Сити»

В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Пари Сен-Жермен» переиграл «Манчестер Сити». Встреча группы А проходила на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция) и завершилась со счётом 2:0.

На 8-й минуте полузащитник парижан Идрисса Гейе открыл счёт. Килиан Мбаппе ушёл к лицевой линии, прострелил к линии вратарской, у Неймара не получился удар в касание, но Гейе тут же подобрал мяч и зарядил в девятку. На 74-й минуте аргентинский нападающий Лионель Месси забил дебютный гол за «ПСЖ». У парижан прошла игра в стеночку — Килиан Мбаппе пяткой скинул мяч к линии штрафной, откуда Месси с левой пробил в верхний угол ворот.

Встречу обслуживала испанская бригада арбитров во главе с Карлосом Дель Серро Гранде. Ассистенты — Пау Себрьян Девис и Роберто Алонсо Фернандес. Резервный судья — Сантьяго Хайме Латре.

«ПСЖ» набрал четыре очка в двух матчах и занимает первое место в группе А. «Манчестер Сити» (3) — второй. В матче 1-го тура «ПСЖ» сыграл вничью с «Брюгге» (1:1), а «Манчестер Сити» разгромил «РБ Лейпциг» (6:3).