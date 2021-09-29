«Атлетико» обыграл «Милан», забив решающий гол с пенальти в добавленное время

Сегодня, 28 сентября, на стадионе «Сан-Сиро» в Милане состоялся матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022 «Милан» — «Атлетико». «Матрасники» одержали победу со счётом 2:1.
Счёт матча был открыт в первом тайме. На 20-й минуте встречи с передачи Браима Диаса отличился нападающий «Милана» Рафаэл Леау. С 29-й минуты матча хозяева играли в меньшинстве. Вторую жёлтую карточку получил полузащитник Франк Кессье.
На 84-й минуте встречи нападающий «матрасников» Антуан Гризманн сравнял счёт с передачи Ренана Лоди. В добавленное ко второму тайму время судья Джюнейт Чакыр поставил пенальти в ворота «Милана». К «точке» подошёл Луис Суарес. Уругваец забил и принёс своей команде победу.
Встречу обслуживала турецкая бригада арбитров, которую возглавлял Джюнейт Чакыр. Ему помогали ассистенты Бахаттин Дуран и Тарык Онгун. Резервным арбитром встречи выступал Арда Кердешлер.
- 29 сентября 2021
-
01:13
-
01:12
-
00:59
-
00:57
-
00:45
-
00:43
-
00:42
-
00:39
-
00:29
-
00:28
-
00:20
-
00:05
-
00:00
- 28 сентября 2021
-
23:57
-
23:57
-
23:54
-
23:53
-
23:52
-
23:45
-
23:35
-
23:21
-
23:18
-
23:12
-
23:00
-
22:56
-
22:45
-
22:38
-
22:27
-
22:25
-
22:16
-
22:15
-
22:09
-
22:06
-
21:38
-
21:36