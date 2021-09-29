«Атлетико» обыграл «Милан», забив решающий гол с пенальти в добавленное время

Сегодня, 28 сентября, на стадионе «Сан-Сиро» в Милане состоялся матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022 «Милан» — «Атлетико». «Матрасники» одержали победу со счётом 2:1.

Счёт матча был открыт в первом тайме. На 20-й минуте встречи с передачи Браима Диаса отличился нападающий «Милана» Рафаэл Леау. С 29-й минуты матча хозяева играли в меньшинстве. Вторую жёлтую карточку получил полузащитник Франк Кессье.

На 84-й минуте встречи нападающий «матрасников» Антуан Гризманн сравнял счёт с передачи Ренана Лоди. В добавленное ко второму тайму время судья Джюнейт Чакыр поставил пенальти в ворота «Милана». К «точке» подошёл Луис Суарес. Уругваец забил и принёс своей команде победу.

Встречу обслуживала турецкая бригада арбитров, которую возглавлял Джюнейт Чакыр. Ему помогали ассистенты Бахаттин Дуран и Тарык Онгун. Резервным арбитром встречи выступал Арда Кердешлер.