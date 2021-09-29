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«Атлетико» обыграл «Милан», забив решающий гол с пенальти в добавленное время

«Атлетико» обыграл «Милан», забив решающий гол с пенальти в добавленное время
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Сегодня, 28 сентября, на стадионе «Сан-Сиро» в Милане состоялся матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022 «Милан» — «Атлетико». «Матрасники» одержали победу со счётом 2:1.

Счёт матча был открыт в первом тайме. На 20-й минуте встречи с передачи Браима Диаса отличился нападающий «Милана» Рафаэл Леау. С 29-й минуты матча хозяева играли в меньшинстве. Вторую жёлтую карточку получил полузащитник Франк Кессье.

На 84-й минуте встречи нападающий «матрасников» Антуан Гризманн сравнял счёт с передачи Ренана Лоди. В добавленное ко второму тайму время судья Джюнейт Чакыр поставил пенальти в ворота «Милана». К «точке» подошёл Луис Суарес. Уругваец забил и принёс своей команде победу.

Встречу обслуживала турецкая бригада арбитров, которую возглавлял Джюнейт Чакыр. Ему помогали ассистенты Бахаттин Дуран и Тарык Онгун. Резервным арбитром встречи выступал Арда Кердешлер.

Лига чемпионов. Группа B. 2-й тур
28 сентября 2021, вторник. 22:00 МСК
Милан
Милан, Италия
Окончен
1 : 2
Атлетико М
Мадрид, Испания
1:0 Леау – 20'   1:1 Гризманн – 84'   1:2 Суарес – 90+7' (пен)
Удаления: Кессье – 29' / нет
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