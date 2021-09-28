«Брюгге» обыграл «Лейпциг». Судья отменил два гола с помощью VAR

Сегодня, 28 сентября, немецкий «РБ Лейпциг» встречался с бельгийским «Брюгге» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча группы А проходила на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион» в Лейпциге (Германия), стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. Противостояние завершилось со счётом 2:1 в пользу гостей.
Встречу обслуживала словенская бригада арбитров во главе со Славко Винчичем. Ассистенты — Томаж Кланчник и Андраж Ковачич. Резервный судья — Нейц Кайтазович.
Хозяева открыли счёт в противостоянии уже через 5 минут после стартового свистка. Кристофер Нкунку после паса Эмиля Форсберга отправил мяч в сетку ворот бельгийской команды. Уже через минуту сам Форсберг забил гол, однако судья после просмотра VAR отменил взятие ворот.
На 22-й минуте футболист «Брюгге» Ханс Ванакен сравнял счёт в матче. Через минуту другой игрок бельгийского клуба Шарль Де Кетеларе вывел «Брюгге» вперёд, однако арбитр снова отменил гол.
На 41-й минуте Матс Ригс вывел команду из Брюгге вперёд, установив окончательный счёт в матче.
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