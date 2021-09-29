«Шериф» за два тура Лиги чемпионов одержал больше побед, чем российские клубы за 2 сезона

Молдавский «Шериф» за два тура группового этапа Лиги чемпионов одержал на основной стадии турнира больше побед, чем российские клубы за два сезона.

«Шериф», который в нынешнем сезоне дебютировал на групповом этапе турнира, обыграл «Шахтёр» (2:0) и мадридский «Реал» (2:1). Российские клубы, участвовавшие в двух последних сезонах Лиги чемпионов — «Зенит» и «Краснодар» — смогли добиться лишь одной победы. В прошлом сезоне «Краснодар» обыграл «Ренн» (1:0).

Сегодня, 28 сентября, испанский «Реал» Мадрид встречался с молдавским «Шерифом» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча группы D проходила на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). Противостояние завершилось со счётом 2:1 в пользу гостей.

На 25-й минуте игроки молдавского «Шерифа» открыли счёт в матче с мадридским «Реалом». Гости организовали быструю атаку, Кристиано убежал по левому флангу и мягко навесил в штрафную, где Джасурбек Яхшибоев выпрыгнул и головой послал мяч в дальний угол ворот. На 65-й минуте Карим Бензема реализовал пенальти, назначенный на фол на Винисиусе. За минуту до конца основного времени матча Траоре поборолся в штрафной «Реала», мяч отскочил к экс-игроку «Тамбова» Себастьяну Тилю, который подстроился и нанёс роскошный удар в дальнюю девятку.