Кьеллини: надеюсь, Жоржиньо получит «Золотой мяч»

В преддверии матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Челси» защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини рассказал, что хотел бы, чтобы его партнёр по сборной Италии Жоржиньо, выступающий за «аристократов», получил «Золотой мяч».



«Я искренне надеюсь, что он сможет выиграть Золотой мяч. Он мой хороший друг. Если он возьмёт эту награду, я буду так счастлив, как будто это я получил Золотой мяч.



Он причастен к победе Италии на чемпионате Европе, он переживал вместе со всеми эмоции, которые навсегда останутся в наших сердцах.



Я всегда думал, что Жоржиньо — хороший игрок… После прихода в сборную Манчини я понял, что Жоржиньо – топ-игрок. Может быть, у него не самые лучшие физические качества, но настоящее отличие от других у него в голове и менталитете», — цитирует Кьеллини Sky Sports.

Матч «Ювентус» — «Челси» состоится сегодня, 29 сентября, на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине. Начало встречи — 22:00 мск.

В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в восьми матчах «Челси» и результативными действиями не отметился. Жоржиньо выступает за «аристократов» с 2018 года.



Летом 2021 года полузащитник сыграл в семи матчах за сборную Италии на чемпионате Европе и стал победителем турнира.