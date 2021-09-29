«Шериф» возглавляет группу Лиги чемпионов с «Реалом», «Интером» и «Шахтёром»

Молдавский «Шериф», обыгравший мадридский «Реал» во 2-м туре Лиги чемпионов (2:1), возглавляет группу D, в которой также находятся «Интер» и донецкий «Шахтёр».

На счету «Шерифа» 6 очков. «Реал» (3) занимает второе место. «Интер» и «Шахтер», в активе которых по 1 очку, замыкают таблицу группы. В следующем туре «Шериф» сыграет с «Интером», «Шахтёр» встретится с «Реалом».

Сегодня, 28 сентября, испанский «Реал» Мадрид встречался с молдавским «Шерифом» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча группы D проходила на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). Противостояние завершилось со счётом 2:1 в пользу гостей.



На 25-й минуте игроки молдавского «Шерифа» открыли счёт в матче с мадридским «Реалом». Гости организовали быструю атаку, Кристиано убежал по левому флангу и мягко навесил в штрафную, где Джасурбек Яхшибоев выпрыгнул и головой послал мяч в дальний угол ворот. На 65-й минуте Карим Бензема реализовал пенальти, назначенный на фол на Винисиусе. За минуту до конца основного времени матча Траоре поборолся в штрафной «Реала», мяч отскочил к экс-игроку «Тамбова» Себастьяну Тилю, который подстроился и нанёс роскошный удар в дальнюю девятку.