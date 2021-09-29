Анчелотти подвёл итоги проигранного противостояния с «Шерифом»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти подвёл итоги матча группового этапа Лиги чемпионов с молдавским «Шерифом».

«Матч оставил горький осадок. Думаю, мы не заслуживали этого. Можно сказать, что нам не повезло. Мы проиграли из-за мелких деталей, которые дорого нам обошлись. Контратака и вбрасывание мяча из-за боковой линии. Мы нанесли много ударов по воротам, но порой удача от тебя отворачивается. Для них всё сложилось идеально, а для нас — наоборот. Мы начали матч без фантастического рвения, но контролировали ситуацию. Потеря трёх очков — тревожный сигнал, и в группе ничего не ясно. Нам нужно побеждать в следующем матче», — цитирует Анчелотти Movistar.

Напомним, сегодня молдавский «Шериф» обыграл испанский «Реал» Мадрид со счётом 2:1.