Анчелотти подвёл итоги проигранного противостояния с «Шерифом»
Поделиться
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти подвёл итоги матча группового этапа Лиги чемпионов с молдавским «Шерифом».
«Матч оставил горький осадок. Думаю, мы не заслуживали этого. Можно сказать, что нам не повезло. Мы проиграли из-за мелких деталей, которые дорого нам обошлись. Контратака и вбрасывание мяча из-за боковой линии. Мы нанесли много ударов по воротам, но порой удача от тебя отворачивается. Для них всё сложилось идеально, а для нас — наоборот. Мы начали матч без фантастического рвения, но контролировали ситуацию. Потеря трёх очков — тревожный сигнал, и в группе ничего не ясно. Нам нужно побеждать в следующем матче», — цитирует Анчелотти Movistar.
Напомним, сегодня молдавский «Шериф» обыграл испанский «Реал» Мадрид со счётом 2:1.
Комментарии
- 29 сентября 2021
-
01:13
-
01:12
-
00:59
-
00:57
-
00:45
-
00:43
-
00:42
-
00:39
-
00:29
-
00:28
-
00:20
-
00:05
-
00:00
- 28 сентября 2021
-
23:57
-
23:57
-
23:54
-
23:53
-
23:52
-
23:45
-
23:35
-
23:21
-
23:18
-
23:12
-
23:00
-
22:56
-
22:45
-
22:38
-
22:27
-
22:25
-
22:16
-
22:15
-
22:09
-
22:06
-
21:38
-
21:36
Партнерский контент