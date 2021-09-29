Неймар опубликовал фото с Месси и Мбаппе из раздевалки после победы над «Манчестер Сити»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар после победы в матче с «Манчестер Сити» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов показал фото из раздевалки с одноклубниками Килианом Мбаппе и Лионелем Месси. Встреча группы А проходила на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция) и завершилась со счётом 2:0.

Посмотреть фото можно в «Инстаграме» Неймара.

Напомним, в этом матче Месси забил дебютный гол за «ПСЖ». В этот момент результативной передачей отметился Мбаппе.

«ПСЖ» набрал четыре очка в двух матчах и занимает первое место в группе А. «Манчестер Сити» (3) — второй. В матче 1-го тура «ПСЖ» сыграл вничью с «Брюгге» (1:1), а «Манчестер Сити» разгромил «РБ Лейпциг» (6:3). В следующем туре «Манчестер Сити» встретится с «Брюгге», а «ПСЖ» сыграет с «РБ Лейпциг».