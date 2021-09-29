Тиль высказался о победном голе в ворота «Реала» в матче Лиги чемпионов

Полузащитник молдавского «Шерифа» люксембуржец Себастьян Тиль прокомментировал свой победный гол в ворота «Реала» (2:1) в матче Лиги чемпионов.

«Сейчас мы просто счастливы. Мы провели отменный матч. Мы действовали очень смело, и, к счастью, мне удалось забить этот ураганный гол. Без сомнения, это лучший и самый важный гол в моей карьере», — приводит слова Тиля официальный сайт УЕФА.

Ролик доступен в «твиттере» «Матч ТВ». Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

За минуту до конца основного времени матча между мадридским «Реалом» и молдавским «Шерифом» Траоре поборолся в штрафной «Реала», мяч отскочил к экс-игроку «Тамбова» Себастьяну Тилю, который подстроился и нанёс роскошный удар в дальнюю девятку.

«Шериф» набрал 6 очков и возглавляет турнирную таблицу своей группы. «Реал» (3) занимает второе место. «Интер» и «Шахтер», в активе которых по 1 очку, замыкают таблицу группы. В следующем туре «Шериф» сыграет с «Интером», «Шахтёр» встретится с «Реалом».