«Наш пацан». «Тамбов» о победном голе Тиля в матч «Реал» — «Шериф» в Лиге чемпионов
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«Тамбов» отреагировал на победный гол полузащитника «Шерифа» Себастьяна Тиля в ворота «Реала» (2:1) в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.
«Наш пацан», — написано в «твиттере» Тамбова.
Тиль играл за тамбовчан в сезоне-2020/2021 на правах аренды. За семь матчей в Российской Премьер-Лиге люксембургский футболист отдал одну голевую передачу. Спортсмен покинул «Тамбов» из-за финансовых проблем клуба в январе 2021 года и сразу перебрался в молдавский «Шериф» на правах аренды.
«Шериф» набрал 6 очков и возглавляет турнирную таблицу своей группы. «Реал» (3) занимает второе место. «Интер» и «Шахтер», в активе которых по 1 очку, замыкают таблицу группы. В следующем туре «Шериф» сыграет с «Интером», «Шахтёр» встретится с «Реалом».
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