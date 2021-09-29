Вернидуб: «Шериф» пока не думает о плей-офф, ничего экстраординарного ещё не сотворили

Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб прокомментировал победу в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов с «Реалом» (2:1).

«Я счастлив, что у нас есть возможность проводить такие матчи. Эмоции бьют через край, и я благодарен своим парням за то, что они сделали. Конечно, мы понимали, что нам придётся обороняться. Но мы хорошо справились, здорово контратаковали и забили в самой концовке. Я счастлив и горд своей командой, этими парнями. Мы на верном пути и продолжим ему следовать. Пока не думаем о выходе в плей-офф, ведь ничего экстраординарного мы ещё не сотворили. Мы просто движемся вперёд шаг за шагом. Впереди ещё четыре важнейших матча. Когда наступит пора заключительной игры, тогда и поговорим о следующей стадии», — приводит слова Вернидуба официальный сайт УЕФА.

«Шериф» набрал 6 очков и возглавляет турнирную таблицу своей группы. «Реал» (3) занимает второе место. «Интер» и «Шахтёр», в активе которых по 1 очку, замыкают таблицу группы. В следующем туре «Шериф» сыграет с «Интером», а «Шахтёр» встретится с «Реалом».