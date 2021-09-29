Доннарумма отреагировал на слухи о том, что он недоволен положением в «ПСЖ»

Голкипер «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Доннарумма, который 28 сентября дебютировал в Лиге чемпионов в матче с «Манчестер Сити» (2:0), прокомментировал слухи о том, что он недоволен положением в новом клубе.

«Я просто хочу посмеяться» Я счастлив в «ПСЖ», и я смеюсь, когда читаю всю эту чушь обо мне. Это невероятно — играть со всеми этими чемпионами. Нет никаких проблем, я счастлив быть здесь, у меня есть клуб, который меня всегда поддерживает. Я мечтал о своём дебюте в Лиге чемпионов, и мечта сбылась. Это был отличный матч, безмерная радость. Я благодарю всех, кто был мне близок», — приводит слова Доннаруммы Goal со ссылкой на Sky Sport.

«ПСЖ» набрал четыре очка в двух матчах и занимает первое место в группе А. «Манчестер Сити» (3) — второй. В матче 1-го тура «ПСЖ» сыграл вничью с «Брюгге» (1:1), а «Манчестер Сити» разгромил «РБ Лейпциг» (6:3). В следующем туре «Манчестер Сити» встретится с «Брюгге», а «ПСЖ» сыграет с «РБ Лейпциг».