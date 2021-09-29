Гвардиола: я влюблён в Верратти, он особенный

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высоко оценил игру полузащитника «Пари Сен-Жермен» Марко Верратти в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась победой парижан со счётом 2:0.

«Я влюблён в него. Он особенный. Даже под давлением ему удается находить те передачи, которые позволяют полузащите быть свободными. Он не любит длинные передачи, но вы всегда можете рассчитывать на него, чтобы построить игру. Нам удалось лучше контролировать его во второй половине, но в первой он был действительно необыкновенным», — приводит слова Гвардиолы Goal.

«ПСЖ» набрал четыре очка в двух матчах и занимает первое место в группе А. «Манчестер Сити» (3) — второй. В матче 1-го тура «ПСЖ» сыграл вничью с «Брюгге» (1:1), а «Манчестер Сити» разгромил «РБ Лейпциг» (6:3). В следующем туре «Манчестер Сити» встретится с «Брюгге», а «ПСЖ» сыграет с «РБ Лейпциг».