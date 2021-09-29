Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гвардиола: я влюблён в Верратти, он особенный

Гвардиола: я влюблён в Верратти, он особенный
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высоко оценил игру полузащитника «Пари Сен-Жермен» Марко Верратти в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась победой парижан со счётом 2:0.

«Я влюблён в него. Он особенный. Даже под давлением ему удается находить те передачи, которые позволяют полузащите быть свободными. Он не любит длинные передачи, но вы всегда можете рассчитывать на него, чтобы построить игру. Нам удалось лучше контролировать его во второй половине, но в первой он был действительно необыкновенным», — приводит слова Гвардиолы Goal.

«ПСЖ» набрал четыре очка в двух матчах и занимает первое место в группе А. «Манчестер Сити» (3) — второй. В матче 1-го тура «ПСЖ» сыграл вничью с «Брюгге» (1:1), а «Манчестер Сити» разгромил «РБ Лейпциг» (6:3). В следующем туре «Манчестер Сити» встретится с «Брюгге», а «ПСЖ» сыграет с «РБ Лейпциг».

Месси наконец забил за «ПСЖ». Но вообще-то «Ман Сити» был намного лучше Месси наконец забил за «ПСЖ». Но вообще-то «Ман Сити» был намного лучше
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021