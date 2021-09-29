«Шериф» пошутил над «Реалом» после победы в матче Лиги чемпионов

«Шериф» обыграл свой логотип после победы в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов с «Реалом». Встреча группы D проходила на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания) и завершилась победой молдавского клуба со счётом 2:1.

В своём «инстаграме» «Шериф» опубликовал свой логотип, к которому добавлена корона — такая же, как на логотипе мадридского «Реала».

«Без комментариев», — написано в посте.

Ранее «Шериф» обыграл «Шахтёр» в Лиге чемпионов. Команда набрала 6 очков и возглавляет турнирную таблицу своей группы. «Реал» (3) занимает второе место. «Интер» и «Шахтер», в активе которых по 1 очку, замыкают таблицу группы. В следующем туре «Шериф» сыграет с «Интером», «Шахтёр» встретится с «Реалом».