Анчелотти обвинил судью в неуважении после поражения в матче с «Шерифом» в Лиге чемпионов

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о своей жёлтой карточке, которую он получил в матче с «Шерифом» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов (1:2).

«Это было что-то с четвёртым судьёй, потому что я чувствовал, что он не проявляет ко мне достаточного уважения. В конце я сказал ему, что провёл 130 матчей в Лиге чемпионов, и это был первый раз, когда меня наказали за то, что я не делал. Он сказал мне, что я вышел на поле, но игра остановилась, потому что они проверяли систему VAR. Это неуважение, и я сказал ему об этом, и я также сказал делегату. Я не хочу говорить о судействе», — приводит слова Анчелотти официальный сайт «Реала».

На счету «Шерифа» 6 очков и команда возглавляет турнирную таблицу своей группы. «Реал» (3) занимает второе место. «Интер» и «Шахтер», в активе которых по 1 очку, замыкают таблицу группы. В следующем туре «Шериф» сыграет с «Интером», «Шахтёр» встретится с «Реалом».