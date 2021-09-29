Месси стал вторым игроком в истории, забившим в 17 подряд розыгрышах Лиги чемпионов

34-летний звёздный аргентинский нападающий французского «Пари-Сен Жермен» Лионель Месси, отличившийся в домашнем матче 2-го тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 с английским «Манчестер Сити» (2:0), вписал своё имя в историю турнира.

Как отмечает пресс-служба УЕФА в «Твиттере», Месси стал вторым игроком в истории, забившим в 17 подряд розыгрышах Лиги чемпионов. Первым, кому покорилось это достижение, стал форвард мадридского «Реала» Карим Бензема.

Напомним, что в игре с «горожанами» Месси забил свой дебютный матч в составе «Пари-Сен Жермен». Летом аргентинец сменил клубную прописку, перейдя из каталонской «Барселоны» на правах свободного агента. За новый клуб он принял участие уже в четырёх матчах, отметившись одним голом и проведя на поле в общей сложности 280 минут.