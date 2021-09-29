34-летний звёздный аргентинский нападающий французского «Пари-Сен Жермен» Лионель Месси, отличившийся в домашнем матче 2-го тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 с английским «Манчестер Сити» (2:0), вписал своё имя в историю турнира.
Как отмечает пресс-служба УЕФА в «Твиттере», Месси стал вторым игроком в истории, забившим в 17 подряд розыгрышах Лиги чемпионов. Первым, кому покорилось это достижение, стал форвард мадридского «Реала» Карим Бензема.
Напомним, что в игре с «горожанами» Месси забил свой дебютный матч в составе «Пари-Сен Жермен». Летом аргентинец сменил клубную прописку, перейдя из каталонской «Барселоны» на правах свободного агента. За новый клуб он принял участие уже в четырёх матчах, отметившись одним голом и проведя на поле в общей сложности 280 минут.
- 29 сентября 2021
-
07:14
-
06:44
-
06:18
-
05:54
-
05:45
-
05:34
-
04:56
-
04:40
-
04:23
-
04:04
-
03:48
-
03:34
-
02:58
-
02:40
-
02:22
-
02:09
-
01:58
-
01:37
-
01:28
-
01:17
-
01:13
-
01:12
-
00:59
-
00:57
-
00:45
-
00:43
-
00:42
-
00:39
-
00:29
-
00:28
-
00:20
-
00:05
-
00:00
- 28 сентября 2021
-
23:57
-
23:57