Вратарь «Шерифа» покорил статистическое достижение Акинфеева на «Сантьяго Бернабеу»

28-летний греческий вратарь молдавского «Шерифа» Георгиос Атанасиадис, ставший одним из главных героев выездной встречи 2-го тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 с мадридским «Реалом» (2:1), отметился статистическим достижением, установив один из рекордов турнира.
Как отмечает MisterChip в «Твиттере», греческий голкипер «Шерифа» сумел совершить 11 спасений в победной игре с «Реалом» на «Сантьяго Бернабеу». За всю историю больше не удавалось сделать никому.
Предыдущее достижение принадлежит сразу двум вратарям — Игорю Акинфееву из московского ЦСКА, который установил его в матче 6-го тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА сезона-2018/2019, и бразильцу Диде, выступавшему за «Милан». У обоих – по восемь спасений на домашнем стадионе «Реала» в победном матче ЛЧ.
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