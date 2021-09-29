Вратарь «Шерифа» покорил статистическое достижение Акинфеева на «Сантьяго Бернабеу»

28-летний греческий вратарь молдавского «Шерифа» Георгиос Атанасиадис, ставший одним из главных героев выездной встречи 2-го тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 с мадридским «Реалом» (2:1), отметился статистическим достижением, установив один из рекордов турнира.

Как отмечает MisterChip в «Твиттере», греческий голкипер «Шерифа» сумел совершить 11 спасений в победной игре с «Реалом» на «Сантьяго Бернабеу». За всю историю больше не удавалось сделать никому.

Предыдущее достижение принадлежит сразу двум вратарям — Игорю Акинфееву из московского ЦСКА, который установил его в матче 6-го тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА сезона-2018/2019, и бразильцу Диде, выступавшему за «Милан». У обоих – по восемь спасений на домашнем стадионе «Реала» в победном матче ЛЧ.