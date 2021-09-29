Симеоне: в равных составах «Милан» смотрелся лучше «Атлетико»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне подвёл итоги гостевой встречи 2-го тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 с итальянским «Миланом» (2:1).
«В равных составах «Милан» смотрелся лучше нас. Они играли очень быстро, лучше начали встречу. Мы очень часто теряли мяч, команде словно не хватало характера.
Безгранично верю в своих футболистов. Знаю, что у нас очень хорошая команда. Пока нам очевидно не хватает стабильности. Стараюсь всем давать игровое время, чтобы найти оптимальные сочетания. Но все в команде понимают, что когда получат свой шанс, то должны хвататься за него обеими руками», — цитирует Симеоне пресс-служба УЕФА.
Напомним, уже в субботу, 2 октября, «Атлетико» предстоит домашняя игра 8-го тура чемпионата Испании с каталонской «Барселоной». Начало матча – 22:00 мск.
- 29 сентября 2021
-
07:14
-
06:44
-
06:18
-
05:54
-
05:45
-
05:34
-
04:56
-
04:40
-
04:23
-
04:04
-
03:48
-
03:34
-
02:58
-
02:40
-
02:22
-
02:09
-
01:58
-
01:37
-
01:28
-
01:17
-
01:13
-
01:12
-
00:59
-
00:57
-
00:45
-
00:43
-
00:42
-
00:39
-
00:29
-
00:28
-
00:20
-
00:05
-
00:00
- 28 сентября 2021
-
23:57
-
23:57