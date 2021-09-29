Симеоне: в равных составах «Милан» смотрелся лучше «Атлетико»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне подвёл итоги гостевой встречи 2-го тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 с итальянским «Миланом» (2:1).

«В равных составах «Милан» смотрелся лучше нас. Они играли очень быстро, лучше начали встречу. Мы очень часто теряли мяч, команде словно не хватало характера.

Безгранично верю в своих футболистов. Знаю, что у нас очень хорошая команда. Пока нам очевидно не хватает стабильности. Стараюсь всем давать игровое время, чтобы найти оптимальные сочетания. Но все в команде понимают, что когда получат свой шанс, то должны хвататься за него обеими руками», — цитирует Симеоне пресс-служба УЕФА.

Напомним, уже в субботу, 2 октября, «Атлетико» предстоит домашняя игра 8-го тура чемпионата Испании с каталонской «Барселоной». Начало матча – 22:00 мск.