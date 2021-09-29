Сенсационная победа «Шерифа» в Мадриде и дебютный мяч Месси за «ПСЖ». Главное к утру

Чудо молдавского «Шерифа» в матче с мадридским «Реалом» в Лиге чемпионов, дебютный гол Лионеля Месси за французский «Пари-Сен Жермен» и сенсационная перестановка в штабе хоккейной сборной России – главное к утру в подборке «Чемпионата».