Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сенсационная победа «Шерифа» в Мадриде и дебютный мяч Месси за «ПСЖ». Главное к утру

Сенсационная победа «Шерифа» в Мадриде и дебютный мяч Месси за «ПСЖ». Главное к утру
Комментарии

Чудо молдавского «Шерифа» в матче с мадридским «Реалом» в Лиге чемпионов, дебютный гол Лионеля Месси за французский «Пари-Сен Жермен» и сенсационная перестановка в штабе хоккейной сборной России – главное к утру в подборке «Чемпионата».

  1. «Шериф» обыграл мадридский «Реал» благодаря голу на 89-й минуте.
  2. Дебютный гол Месси помог «ПСЖ» обыграть «Манчестер Сити».
  3. Алексей Жамнов утверждён главным тренером сборной России по хоккею на Олимпийских играх.
  4. Определился следующий соперник Петра Яна за титул временного чемпиона UFC.
  5. Дубайская компания готова выкупить долг «Барселоны» в размере € 1,5 млрд.
  6. Леонид Федун предложил РФС ряд реформ.
  7. «Шериф» за два тура Лиги чемпионов одержал больше побед, чем российские клубы за 2 сезона.
  8. КХЛ: 5 очков Вадима Шипачёва помогли московскому «Динамо» обыграть «Спартак».
  9. НХЛ: Гол и две передачи Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Бостон» в предсезонном матче.
  10. Даня Милохин уронил Евгению Медведеву во время проката на съёмках шоу «Ледниковый период».
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021