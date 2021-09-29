Сенсационная победа «Шерифа» в Мадриде и дебютный мяч Месси за «ПСЖ». Главное к утру
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Чудо молдавского «Шерифа» в матче с мадридским «Реалом» в Лиге чемпионов, дебютный гол Лионеля Месси за французский «Пари-Сен Жермен» и сенсационная перестановка в штабе хоккейной сборной России – главное к утру в подборке «Чемпионата».
- «Шериф» обыграл мадридский «Реал» благодаря голу на 89-й минуте.
- Дебютный гол Месси помог «ПСЖ» обыграть «Манчестер Сити».
- Алексей Жамнов утверждён главным тренером сборной России по хоккею на Олимпийских играх.
- Определился следующий соперник Петра Яна за титул временного чемпиона UFC.
- Дубайская компания готова выкупить долг «Барселоны» в размере € 1,5 млрд.
- Леонид Федун предложил РФС ряд реформ.
- «Шериф» за два тура Лиги чемпионов одержал больше побед, чем российские клубы за 2 сезона.
- КХЛ: 5 очков Вадима Шипачёва помогли московскому «Динамо» обыграть «Спартак».
- НХЛ: Гол и две передачи Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Бостон» в предсезонном матче.
- Даня Милохин уронил Евгению Медведеву во время проката на съёмках шоу «Ледниковый период».
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