Консейсау — о поражении в игре с «Ливерпулем»: такие мячи обычно пропускаешь на тренировке

Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау прокомментировал результат матча группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Ливерпулем» (1:5).
«Все пять пропущенных мячей были такими, которые обычно пропускаешь на тренировке, находясь в расслабленном состоянии. В Лиге чемпионов играть так нельзя. Слишком много ошибок в опасных зонах. В этом матче плохо было всё, и ответственность лежит на мне», — приводит слова Консейсау пресс-служба УЕФА.
Матч «Порту» — «Ливерпуль» завершился победой красных со счётом 5:1. В составе красных дубли оформили Салах и Фирмино, ещё один мяч забил Мане. За «Порту» отличился Тареми.
После двух туров в Лиге чемпионов «Ливерпуль» располагается на 1-м месте в группе B с 6 очками в активе. «Порту» на 3-м месте, команда заработала одно очко.
- 29 сентября 2021
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