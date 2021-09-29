Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
«Бавария» — «Динамо Киев». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Консейсау — о поражении в игре с «Ливерпулем»: такие мячи обычно пропускаешь на тренировке

Консейсау — о поражении в игре с «Ливерпулем»: такие мячи обычно пропускаешь на тренировке
Комментарии

Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау прокомментировал результат матча группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Ливерпулем» (1:5).

«Все пять пропущенных мячей были такими, которые обычно пропускаешь на тренировке, находясь в расслабленном состоянии. В Лиге чемпионов играть так нельзя. Слишком много ошибок в опасных зонах. В этом матче плохо было всё, и ответственность лежит на мне», — приводит слова Консейсау пресс-служба УЕФА.

Матч «Порту» — «Ливерпуль» завершился победой красных со счётом 5:1. В составе красных дубли оформили Салах и Фирмино, ещё один мяч забил Мане. За «Порту» отличился Тареми.

После двух туров в Лиге чемпионов «Ливерпуль» располагается на 1-м месте в группе B с 6 очками в активе. «Порту» на 3-м месте, команда заработала одно очко.

Новость по теме
Клопп прокомментировал разгромную победу в матче с «Порту»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021