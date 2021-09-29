Трент Александер-Арнольд может пропустить матч с «Манчестер Сити»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сообщил, что защитник Трент Александер-Арнольд может пропустить игру 7-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити». Вчера, 28 сентября, 22-летний футболист не сыграл в матче 2-го тура Лиги чемпионов с «Порту» (5:1).

«К сожалению, Трент получил травму на тренировке. Сначала казалось, что всё не так серьёзно, но потом он прошёл обследование — оказалось, всё серьёзно. Он не полетел на игру с «Порту». Его участие в игре с «Сити» тоже под большим вопросом. Проблема с приводящей мышцей. Мы думали, что дело в усталости после игры с «Брентфордом», но проблема оказалась серьёзнее», — приводит слова Клоппа BT Sport.

Матч «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» состоится 3 октября. Начало — в 18:30 мск.

Видеообзор матча «Брентфорд» — «Ливерпуль»

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