«Локомотив» показал, как команда прилетела в Рим на матч с «Лацио»

«Локомотив» продемонстрировал процесс приземления команды в Риме перед матчем второго тура группового этапа Лиги Европы с «Лацио». Соответствующее видео появилось в «твиттере» железнодорожников.
Напомним, матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы «Лацио» — «Локомотив» состоится в четверг, 30 сентября. Игра пройдёт на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.
В матче 1-го тура группового этапа ЛЕ «Локомотив» сыграл вничью с «Марселем» (1:1), а «Лацио» уступил турецкому «Галатасараю» со счётом 0:1.
В роли главного арбитра матча «Лацио» — «Локомотив» выступит Крейг Поусон. Помогут ему ассистенты Ли Беттс и Иан Хассин. За VAR будут отвечать Крис Кэванах и Хуан Мартинес. Резервный рефери — Питер Бэнкс.
- 29 сентября 2021
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