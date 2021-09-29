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Куртуа отметил игру вратаря «Шерифа» после матча Лиги чемпионов

Куртуа отметил игру вратаря «Шерифа» после матча Лиги чемпионов
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Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа прокомментировал поражение в матче группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Шерифом» (1:2).

«Мы пропустили два гола, которые были отлично исполнены. Мы стремимся к победе и делаем для этого всё, но нужно защищаться. Вратарь соперников провёл отличную игру, мяч не хотел заходить в его ворота. В составе «Шерифа» есть быстрые игроки, и это осложнило нам жизнь. Мы не смогли преуспеть в прессинге. Такие дни случаются. На днях мы забили очень легко в ворота «Сельты» и «Мальорки», а теперь проиграли, забив один гол с пенальти. Второй гол соперника был отличным, иногда такое случается», — приводит слова Куртуа пресс-служба «Реала».

«Шериф» набрал 6 очков в 2 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице группы D. «Реал» (3) — на 2-м месте.

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