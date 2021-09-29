Куртуа отметил игру вратаря «Шерифа» после матча Лиги чемпионов

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа прокомментировал поражение в матче группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Шерифом» (1:2).
«Мы пропустили два гола, которые были отлично исполнены. Мы стремимся к победе и делаем для этого всё, но нужно защищаться. Вратарь соперников провёл отличную игру, мяч не хотел заходить в его ворота. В составе «Шерифа» есть быстрые игроки, и это осложнило нам жизнь. Мы не смогли преуспеть в прессинге. Такие дни случаются. На днях мы забили очень легко в ворота «Сельты» и «Мальорки», а теперь проиграли, забив один гол с пенальти. Второй гол соперника был отличным, иногда такое случается», — приводит слова Куртуа пресс-служба «Реала».
«Шериф» набрал 6 очков в 2 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице группы D. «Реал» (3) — на 2-м месте.
- 29 сентября 2021
-
10:20
-
10:13
-
09:55
-
09:40
-
09:39
-
09:39
-
09:17
-
09:11
-
08:30
-
07:14
-
06:44
-
06:18
-
05:54
-
05:45
-
05:34
-
04:56
-
04:40
-
04:23
-
04:04
-
03:48
-
03:34
-
02:58
-
02:40
-
02:22
-
02:09
-
01:58
-
01:37
-
01:28
-
01:17
-
01:13
-
01:12
-
00:59
-
00:57
-
00:45
-
00:43