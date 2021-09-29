Вальверде: вина за поражение в матче с «Шерифом» лежит на всех игроках «Реала»
Поделиться
Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде прокомментировал результат матча группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Шерифом» (1:2).
«К сожалению, мы не получили того, что хотели. Мы верили в себя до последних минут. К сожалению, бывают матчи, в которых мы делаем что-то не так. Вина лежит на каждом из нас. Если бы соперник не забил второй гол, у нас было бы всё, чтобы победить. У «Шерифа» тоже есть свои достоинства и недостатки. Первый гол — это их заслуга, а второй, скорее, наша вина. Нужно это изменить. Мы не можем идти вперёд, не думая о защите», — приводит слова Вальверде пресс-служба «Реала».
«Шериф» набрал 6 очков в 2 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице группы D. «Реал» (3) — на 2-м месте.
Новость по темеКуртуа отметил игру вратаря «Шерифа» после матча Лиги чемпионов
Комментарии
- 29 сентября 2021
-
10:20
-
10:13
-
09:55
-
09:40
-
09:39
-
09:39
-
09:17
-
09:11
-
08:30
-
07:14
-
06:44
-
06:18
-
05:54
-
05:45
-
05:34
-
04:56
-
04:40
-
04:23
-
04:04
-
03:48
-
03:34
-
02:58
-
02:40
-
02:22
-
02:09
-
01:58
-
01:37
-
01:28
-
01:17
-
01:13
-
01:12
-
00:59
-
00:57
-
00:45
-
00:43
Партнерский контент