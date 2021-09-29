Вальверде: вина за поражение в матче с «Шерифом» лежит на всех игроках «Реала»

Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде прокомментировал результат матча группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Шерифом» (1:2).



«К сожалению, мы не получили того, что хотели. Мы верили в себя до последних минут. К сожалению, бывают матчи, в которых мы делаем что-то не так. Вина лежит на каждом из нас. Если бы соперник не забил второй гол, у нас было бы всё, чтобы победить. У «Шерифа» тоже есть свои достоинства и недостатки. Первый гол — это их заслуга, а второй, скорее, наша вина. Нужно это изменить. Мы не можем идти вперёд, не думая о защите», — приводит слова Вальверде пресс-служба «Реала».



«Шериф» набрал 6 очков в 2 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице группы D. «Реал» (3) — на 2-м месте.

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