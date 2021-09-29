Де Дзерби: одно очко в матче с «Интером» — престижный результат для «Шахтёра»
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Главный тренер донецкого «Шахтёра» Роберто Де Дзерби прокомментировал результат матча группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Интером» (0:0).
«Интер» — отличная команда, психологически они сильнее нас. В какие-то моменты мы контролировали игру, но соперник всегда создавал нам проблемы, что многое говорит о его силе. У обеих команд были действительно опасные моменты, и «Интер» мог одержать победу. Одно очко в матче с «Интером» — престижный результат для нас», — приводит слова Де Дзерби Football Italia.
Донецкий «Шахтёр» набрал 1 очко в 2 матчах и занимает последнее, 4-е место в турнирной таблице группы D Лиги чемпионов УЕФА. Миланский «Интер» (1) — на 3-м месте. Соперниками команд по группе D являются «Шериф» (6) и «Реал» (3).
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