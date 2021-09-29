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Клаудиньо: главная цель — помочь «Зениту» вновь взять золото РПЛ и отлично выступить в ЛЧ

Клаудиньо: главная цель — помочь «Зениту» вновь взять золото РПЛ и отлично выступить в ЛЧ
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Полузащитник «Зенита» Клаудиньо рассказал о главной цели, которую он ставит перед собой в составе клуба из Санкт-Петербурга.

«Моя главная цель — помочь «Зениту» вновь взять золото РПЛ, отлично выступить в Лиге чемпионов и выиграть как можно больше трофеев. Я ведь знал, что еду играть за самый популярный и титулованный клуб России, так что мне хочется своими действиями на поле лишь приумножить это. И не так важно, сколько я при этом забью мячей и сделаю передач. Конечно, мне это очень нравится, но на первом месте всегда командное, а не личное.

С самых первых матчей за «Зенит» я начал всё понимать и привыкать к манере и стилю игры команды и моих одноклубников. В играх с «Челси» и «Рубином» я проделал хорошую работу, помог команде. Ну а гол, забитый в Казани, придал ещё больше уверенности и снял то напряжение, которое всегда присутствует на новом для тебя месте. Он пришёл в самый нужный момент — теперь всё пойдет как надо!» — цитирует Клаудиньо «Спорт-экспресс».

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