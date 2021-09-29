Илья Геркус: неужели в академии «Шерифа» все бездари или лентяи?

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус отреагировал на победу «Шерифа» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» (2:1).



«По теме «Шерифа». Неужели, неужели в академии «Шерифа» за годы не вырос ни один игрок достойный стартового состава?! Вот прямо ни одного? Все бездари сплошные или лентяи?» — написал Геркус в своём «твиттере».



Напомним, испанский «Реал» Мадрид встречался с молдавским «Шерифом» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча группы D проходила на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Противостояние завершилось со счётом 2:1 в пользу гостей.



«Шериф» набрал 6 очков и возглавляет турнирную таблицу своей группы. «Реал» (3) занимает второе место. «Интер» и «Шахтёр», в активе которых по 1 очку, замыкают таблицу группы. В следующем туре «Шериф» сыграет с «Интером», «Шахтёр» встретится с «Реалом».