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Илья Геркус: неужели в академии «Шерифа» все бездари или лентяи?

Илья Геркус: неужели в академии «Шерифа» все бездари или лентяи?
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Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус отреагировал на победу «Шерифа» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» (2:1).

«По теме «Шерифа». Неужели, неужели в академии «Шерифа» за годы не вырос ни один игрок достойный стартового состава?! Вот прямо ни одного? Все бездари сплошные или лентяи?» — написал Геркус в своём «твиттере».

Напомним, испанский «Реал» Мадрид встречался с молдавским «Шерифом» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча группы D проходила на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Противостояние завершилось со счётом 2:1 в пользу гостей.

«Шериф» набрал 6 очков и возглавляет турнирную таблицу своей группы. «Реал» (3) занимает второе место. «Интер» и «Шахтёр», в активе которых по 1 очку, замыкают таблицу группы. В следующем туре «Шериф» сыграет с «Интером», «Шахтёр» встретится с «Реалом».

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