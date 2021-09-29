Сычёв: «Шериф» заслужил победу. Сенсации уже есть, им будет тяжелее в оставшихся играх

Бывший нападающий московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сычёв отреагировал на победу «Шерифа» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» (2:1).



«Случайности не случайны. Значит, «Шериф» заслужил. Выступление молдавской команды и наших клубов в еврокубках — это разные вещи, там фактически 11 легионеров. Что касается возможной отмены лимита, то про это уже столько было сказано, что даже нет смысла заново обсуждать. Нужно многое переделывать, начиная с детского футбола. Сенсации уже случились. Дальше к «Шерифу» будут относиться с максимальной осторожностью. Им будет тяжелее в оставшихся играх», — сказал Сычёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.



Напомним, испанский «Реал» Мадрид встречался с молдавским «Шерифом» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча группы D проходила на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Противостояние завершилось со счётом 2:1 в пользу гостей.