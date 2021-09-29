Вратарь «Вильярреала»: в истории я останусь частью «Сити», но в Манчестере не был ни разу

Голкипер «Вильярреала» Херонимо Рульи, права на которого ранее принадлежали «Манчестер Сити», поблагодарил английский клуб за трансфер. В команде Хосепа Гвардиолы аргентинец не провёл ни одного матча. В 2020 году он перешёл в «Вильярреал» и помог команде победить в Лиге Европы.
«Я до сих пор горжусь тем, что «Манчестер Сити» высоко меня оценил и подписал со мной контракт. Я благодарен всем людям в этом клубе. В истории я останусь игроком «Сити», хотя не провёл за них ни одной минуты. Я никогда не был на их стадионе. Я вообще ни разу не был в Манчестере. Только сейчас прибыл сюда в первый раз на игру с «Юнайтед», — цитирует Рульи The Guardian.
Матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» — «Вильярреал» состоится сегодня, 29 сентября. Начало — в 22:00 мск.
Видеообзор матча «Челси» — «Манчестер Сити»
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