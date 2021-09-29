«Зенит» — «Мальмё»: где и во сколько смотреть прямую трансляцию матча Лиги чемпионов

Сегодня, 29 сентября, состоится матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Зенит» — «Мальмё». Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Посмотреть игру «Зенит» — «Мальмё» в прямом эфире можно будет на канале «Матч ТВ».



Встречу обслужит бригада судей из Греции во главе с Анастасиосом Сидиропулосом. Помогать ему будут ассистенты Полихронис Костарас и Лазарос Димитриадис. Резервный рефери — Яннис Пападопулос.



«Зенит» в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА на выезде уступил лондонскому «Челси» со счётом 0:1. «Мальмё» в первом матче группового этапа проиграл туринскому «Ювентусу» (0:3). Напомним, действующим победителем турнира является «Челси».