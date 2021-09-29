«Зенит» — «Мальмё»: матч в прямом эфире можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ»

Сегодня, 29 сентября, «Зенит» встретится с «Мальмё» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022. Игра состоится на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. В прямом эфире матч «Зенит» — «Мальмё» можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ».



На этой встрече будет работать греческая бригада судей во главе с Анастасиосом Сидиропулосом. Ассистенты — Полихронис Костарас и Лазарос Димитриадис. В роли резервного рефери выступит Яннис Пападопулос.



«Зенит» в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА на выезде уступил лондонскому «Челси» со счётом 0:1. «Мальмё» в первом матче группового этапа проиграл туринскому «Ювентусу» (0:3). Напомним, действующим победителем Лиги чемпионов является «Челси».