«Зенит» — «Мальмё»: прямая трансляция матча на телеканале «Матч ТВ»

Сегодня, 29 сентября, состоится матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022, в котором сыграют «Зенит» и «Мальмё». Встреча пройдёт в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Начало игры — в 19:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Мальмё». Встречу «Зенита» и «Мальмё» можно посмотреть в прямом эфире на канале «Матч ТВ».

Матч обслужит бригада арбитров из Греции во главе с Анастасиосом Сидиропулосом. Помогать ему будут судьи Полихронис Костарас и Лазарос Димитриадис. Резервный арбитр — Яннис Пападопулос.



Санкт-петербургский «Зенит» не сумел набрать очков в первом матче группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022 с «Челси» (0:1) и занимает 3-е место в турнирной таблице группы Н. «Мальмё» (0) — на последнем, 4-м месте. Соперниками команд по группе являются туринский «Ювентус» (3) и «Челси» (3).