Клаудиньо рассказал, какое прозвище он получил от Артёма Дзюбы

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо рассказал, какое прозвище он получил от нападающего клуба из Санкт-Петербурга Артёма Дзюбы.
«Дзюба — отличный парень, постоянно шутит со всеми, в том числе и с нами, бразильцами. Мы с ним хорошо поладили. Он одним из первых подошёл и заговорил со мной, было очень приятно. Мы отлично понимаем друг друга в игровых моментах на тренировках, надеюсь, продолжим и в матчах. А такие моменты, как в игре с «Рубином», только укрепляют нашу дружбу.
Он и на португальском старается общаться. Плюс я немного понимаю английский, на нём мы с ним тоже можем перекинуться парой слов. А если нам совсем друг друга не понять, на помощь всегда приходит тренер Вильям Оливейра. Дзюба уже выучил несколько важных португальских слов — например, есть слово, когда игроки хотят получить мяч от партнёра или чтобы мяч оставили им для удара. Буквально сегодня на тренировке практиковали с ним это! В любом случае мы с ним оба говорим на языке футбола и прекрасно понимаем друг друга.
Меня он называет Мини-Дзюба!» — цитирует Клаудиньо «Спорт-экспресс».
- 29 сентября 2021
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