«Я не мог в это поверить». Бывший игрок «Ман Сити» — о поведении Месси во время штрафного

Бывший полузащитник сборной Англии Оуэн Харгривз прокомментировал эпизод, случившийся в матче 2-го тура Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Манчестер Сити» (2:0). Во время штрафного в исполнении «горожан» нападающий парижского клуба Лионель Месси лёг за стенкой.

«Я не мог в это поверить. Он один из величайших футболистов всех времён, если не величайший. К тому же Месси забил прекрасный гол. Хакими совершил великолепный рывок и освободил ему пространство. Кажется, он всегда забивает командам Пепа Гвардиолы. Это был идеальный матч в исполнении „ПСЖ“. Месси забьёт ещё кучу мячей», — приводит слова Харгривза BT Sport.

Харгривз ранее выступал за «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». «ПСЖ» набрал четыре очка в двух матчах и занимает первое место в группе А. «Манчестер Сити» (3) — третий.

Видеообзор матча «Челси» — «Манчестер Сити»

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