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Модрич подарил главному тренеру «Шерифа» футболку для внука

Модрич подарил главному тренеру «Шерифа» футболку для внука
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Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб сообщил, что после матча группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 с «Реалом» (2:1) получил футболку полузащитника мадридской команды Луки Модрича.

«Модрич подарил футболку. Я работал вместе с Андреем Луниным в «Заре», и он от нас ушёл в «Реал». Он пошёл, договорился с Лукой, так что футболка для внука есть», — сказал Вернидуб в интервью на YouTube-канале «Шерифа».

«Шериф» набрал 6 очков в 2 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице группы D Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022. Мадридский «Реал» (3) — на 2-м месте. Соперниками команд по группе D являются миланский «Интер» (1) и донецкий «Шахтёр» (1). В следующем туре «Шериф» сыграет с «Интером», а «Шахтёр» встретится с «Реалом».

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