Хавбек «Шерифа» Яхшибоев: хотел забить «Реалу», но не представлял, что смогу это сделать

Полузащитник «Шерифа» Джасурбек Яхшибоев поделился впечатлениями от своего гола, забитого в матче группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 с мадридским «Реалом» (2:1).



«Я с детства мечтал сыграть с «Реалом». Я хотел забить, но не представлял, что смогу это сделать», — сказал Яхшибоев в интервью на странице «Шерифа» в «Инстаграме».



«Шериф» набрал 6 очков в 2 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице группы D Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022. Мадридский «Реал» (3) — на 2-м месте. Соперниками команд по группе D являются миланский «Интер» (1) и донецкий «Шахтёр» (1). В следующем туре «Шериф» сыграет с «Интером», а «Шахтёр» встретится с «Реалом». Обе встречи пройдут 19 октября.

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