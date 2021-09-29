Гранит Джака выбыл на три месяца из-за травмы
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Полузащитник «Арсенала» Гранит Джака пропустит три месяца из-за травмы колена, сообщается на официальном сайте английского клуба.
Напомним, Джака получил повреждение во время матча английской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 с «Тоттенхэм Хотспур» (3:1). В ходе медицинского обследования у 29-летнего футболиста было выявлено повреждение внутренней связки колена. Сообщается, что полузащитнику не потребуется операция. Джака уже приступил к процессу восстановления, который, согласно прогнозам, составит примерно три месяца.
Джака перешёл в «Арсенал» из мёнхенгладбахской «Боруссии» в 2016 году. В нынешнем сезоне швейцарский футболист принял участие в 4 матчах английской Премьер-лиги и не отметился результативными действиями.
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