Нападающий «Шахтёра» Лассина Траоре будет прооперирован после травмы в матче с «Интером»

Нападающий донецкого «Шахтёра» Лассина Траоре перенесёт операцию после травмы, которую он получил в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов с «Интером» (0:0). Сначала футболист перенесёт углубленное медицинское обследование, а затем будет прооперирован, сообщает пресс-служба «горняков».
28 сентября донецкий «Шахтёр» встречался с миланским «Интером». Матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022 прошёл на стадионе «НСК Олимпийский» в Киеве (Украина). Голов команды не забили, противостояние завершилось со счётом 0:0.
«Шериф» набрал 6 очков и возглавляет турнирную таблицу своей группы. «Реал» (3) занимает второе место. «Интер» и «Шахтёр», в активе которых по 1 очку, замыкают таблицу группы. В следующем туре «Шериф» сыграет с «Интером», «Шахтёр» встретится с «Реалом».
- 29 сентября 2021
-
14:54
-
14:36
-
14:17
-
14:15
-
14:12
-
14:00
-
13:57
-
13:56
-
13:48
-
13:44
-
13:31
-
13:28
-
13:09
-
13:06
-
12:52
-
12:41
-
12:26
-
12:13
-
12:08
-
11:50
-
11:46
-
11:32
-
11:25
-
11:10
-
11:10
-
11:04
-
10:51
-
10:44
-
10:35
-
10:33
-
10:20
-
10:13
-
09:55
-
09:40
-
09:39