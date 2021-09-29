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Нападающий «Шахтёра» Лассина Траоре будет прооперирован после травмы в матче с «Интером»

Нападающий «Шахтёра» Лассина Траоре будет прооперирован после травмы в матче с «Интером»
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Нападающий донецкого «Шахтёра» Лассина Траоре перенесёт операцию после травмы, которую он получил в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов с «Интером» (0:0). Сначала футболист перенесёт углубленное медицинское обследование, а затем будет прооперирован, сообщает пресс-служба «горняков».

28 сентября донецкий «Шахтёр» встречался с миланским «Интером». Матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022 прошёл на стадионе «НСК Олимпийский» в Киеве (Украина). Голов команды не забили, противостояние завершилось со счётом 0:0.

«Шериф» набрал 6 очков и возглавляет турнирную таблицу своей группы. «Реал» (3) занимает второе место. «Интер» и «Шахтёр», в активе которых по 1 очку, замыкают таблицу группы. В следующем туре «Шериф» сыграет с «Интером», «Шахтёр» встретится с «Реалом».

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