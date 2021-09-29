Молодых российских спортсменов могут обязать компенсировать клубам переход за границу

Правительство Российской Федерации внесло в Государственную Думу законопроект, обязывающий российских молодых спортсменов, не достигших 23 лет, выплачивать своим клубам денежную компенсацию при трансфере за рубеж. Документ появился на официальном сайте органа власти.



Согласно пояснительной записке, установление соответствующей обязанности в отношении спортсменов, не достигших возраста 23 лет, обусловлено тем, что по статистическим показателям и экспертным оценкам к 23 годам достигается «пиковая» физическая форма спортсмена, а, следовательно, спортсмен функционально готов к выступлению в соревнованиях.

Кроме того, в этом возрасте спортсмены зачастую завершают подготовку в высших учебных заведениях. Таким образом, к 23 годам спортсмен, как по своим физическим качествам, так и по личностным, готов к участию в любых профессиональных спортивных соревнованиях и может успешно адаптироваться к изменяющимся условиям.