Хавбек «Наполи» Лоботка пропустил тренировку в преддверии матча Лиги Европы со «Спартаком»
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Полузащитник Станислав Лоботка пропустил тренировку «Наполи» в преддверии матча 2-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022 с московским «Спартаком», сообщает Calciomercato.it.
По информации источника, футболист проходит восстановительные процедуры. Ранее Лоботка получил мышечную травму. В нынешнем сезоне Лоботка принял участие в 2 матчах итальянской Серии А и не сумел отметиться результативными действиями.
Матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022 «Наполи» — «Спартак» состоится завтра, 30 сентября, на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе (Италия). Начало встречи — в 19:45 мск. Соперниками команд по группе С являются польская «Легия» и английский «Лестер Сити».
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