Молдавия — в топ-4 сезона в таблице коэффициентов УЕФА, Украина — 20-я, Россия — 38-я

Победа «Шерифа» вывела Молдавию в топ-4 стран сезона-2021/2022 в таблице коэффициентов УЕФА. Теперь в её активе стало 18 очков (столько же у Швейцарии). Их опережают только Швеция (19,5) и Нидерланды (26). Украина занимает 20-е место (15), Россия – 38-е (8,5).



Если обратить внимание на общую таблицу коэффициентов УЕФА, то Украина остается на 11-й позиции с результатом 30.601, но приблизилась на расстояние одной победы к России (30.882), занимающей 10-е место.



Сегодня, 29 сентября, киевское «Динамо» проведёт на выезде матч группового этапа Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией», а 30 сентября «Заря» в Лиге конференций будет принимать итальянскую «Рому». «Зенит» 29 сентября играет дома против шведского «Мальме» в ЛЧ, а на 30 сентября запланированы матчи Лиги Европы «Наполи» – «Спартак» и «Лацио» – «Локомотив».